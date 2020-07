Temptation Island 2020, stasera giovedì 30 luglio l'ultima puntata su Canale 5: anticipazioni

30 luglio 2020 a

Siamo all'ultima puntata di Temptation Island 2020. Stasera, giovedì 30 luglio, su Canale5, gran finale del docu-reality. Appuntamento alle 21.30 con colpi di scena annunciati. Ecco alcune anticipazioni.

Pietro Delle Piane verrà chiamato a rispondere del bacio dato alla single Beatrice. Antonella Elia urlerà: "Non ti avvicinare, vai lontano" e ancora: "Non mi toccare, schifoso. Non sto scherzando". Lui spiega: "Beatrice potrebbe essere mia nipote" e la Elia risponderà tirandogli uno schiaffo. Pietro: "Se ho detto tutte quelle cose, è perché si è innescato un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo".

Filippo Bisciglia ha anche annunciato: "Vi posso anticipare che ci troveremo davanti a innumerevoli colpi di scena". Ecco quindi i restanti falò di confronto. Gli spettatori assisteranno al chiarimento tra Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Lei vorrebbe un figlio dal suo compagno, lui non si sente pronto per un passo simile. Stasera vedremo se i due decideranno di uscire insieme dal reality o se prenderanno strade separate. Falò di confronto anche per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L'ex calciatore è apparso deluso dalla fidanzata, che più volte ha rimarcato di non volersi trasferire da lui. Dopo le precedenti delusioni amorose, l'ex Miss Italia non se la sente di sacrificarsi per un uomo: "Non ne vale la pena".