Temptation Island, Annamaria e il video social nel quale raccontava il tradimento di Antonio

Il video è stato postato da Annamaria prima di Temptation Island. Racconta del tradimento di Antonio Martello, il compagno. E' dello scorso 6 maggio e l'account è quello di Annamaria Laino.

Nella puntata del 28 luglio 2020 di Temptation Island i due sono usciti insieme dopo un falò di confronto molto vivace, con Antonio che aveva dimostrato una certa disinvoltura con le single del villaggio.

Utilizzando una di quelle applicazioni che riproducono la voce di personaggi noti, anche interi monologhi, Annamaria si era lasciata andare poco tempo fa a questo gioco e riprendendo uno spezzone di uno sketch della comica siciliana, Teresa Mannino, ricalcando la sua voce aveva raccontato di come una donna scopre che il suo uomo l'ha tradita.

Nel monologo si accenna anche ad un cellulare buttato per non far scoprire il "misfatto". Neanche a farlo a posta è proprio quello che è accaduto alla coppia in passato. Lo ha raccontato lei stessa durante il falò di confronto, parlando di quando ha beccato il suo fidanzato intento a scambiarsi messaggi con un'altra, queste le sue parole durante la puntata del docu-reality: