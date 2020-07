Stasera in tv mercoledì 29 luglio 2020, programmi e film: cosa vedere. Superquark su Rai1 e Come sorelle su Canale5

Una guida alla prima serata davanti al piccolo schermo

Cosa vedere stasera in tv, mercoledì 29 luglio 2020. Ecco una guida ai programmi e ai film. Su Rai1, Piero Angela presenta "SuperQuark" mentre su Canale5 va in onda il quarto episodio di "Come sorelle", la serie tv turca che racconta il ricongiungimento delle tre sorelle Ipek, Deren e Cilem.

Quella di oggi è comunque una serata di film, come "Aspirante vedovo" su Rai Movie, "Mediterraneo" su Rete 4, "Piccolo grande amore" su La5 e poi un vintage con Sordi e manfredi: "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?" su La7.

Ecco una miniguida

Rai Uno 21:25 – SuperQuark (Programma di approfondimento)

Rai Due 21:45 – NCIS – Unità anticrimine (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Aspirante vedovo (Film commedia)

Rete 4 21:27 – Mediterraneo (Film commedia)

Canale 5 21:20 – Come sorelle (Serie Tv)

Italia Uno 21:30 – Chicago Fire (Serie Tv)

La5 21:10 – Piccolo grande amore (Film sentimentale)

La7 21:15 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? (Film commedia)

TV8 21:30 – Madame (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Attacco al potere 2 (Film d'azione)

Sequel di "Attacco al potere – Olympus Has Fallen", il film riprende la vicenda dalla misteriosa morte del Primo Ministro britannico James Wilson, scomparso in circostanze mai chiarite. Il funerale, al quale partecipano tutti i capi dell'Occidente, organizzato nella Cattedrale di St. Paul di Londra, si trasformerà in un vero e proprio incubo: alcuni uomini travestiti da poliziotti iniziano a sparare sui civili, mentre altri prendono di mira i capi di stato presenti.