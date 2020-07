Barbara d'Urso, la foto in acqua in pieno relax e Instagram diventa bollente

29 luglio 2020 a

a

a

Un tuffo in acqua per abbassare la temperatura. E' quello che ha fatto Barbara d'Urso, ma la temperatura di Instagram si è alzata perché lo scatto ha reso bollente il social.

Barbara d’Urso esibisce un fisico scolpito mentre viene immortalata in vacanza. Il tempo per la conduttrice Mediaset, sembra davvero essersi fermato.

Per Barbarella gli impegni riprenderanno a settembre (questo è ufficiale) con Pomeriggio 5, Live-Non è la D'Urso e Domenica Live.

Barbara d'Urso, show confermati e arriva lo spot: eccola nel video in versione vacanziera e bagnina

Per adesso relax e foto, proprio come questa, che esaltano i fan che hanno riempito il suo accoun social con like e commenti, davvero ammirati, per il fisico da urlo esibito.