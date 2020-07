Stasera in tv mercoledì 29 luglio 2020, Chicago fire su Italia1: le anticipazioni

29 luglio 2020 a

Oggi, mercoledì 29 luglio 2020, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con “Chicago Fire”, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse.

Ecco i prossimi episodi: La Squadra viene chiamata per un incidente motociclistico. L'uomo coinvolto muore, ma non ci sono testimoni. Chaffee, il poliziotto che dice di essere arrivato in quel momento, sembra non sapere come sia avvenuto, ma Casey, grazie alla telecamera che il motociclista aveva sulla moto, scopre che è' stato proprio Chaffee a travolgerlo. Intanto, Mouch, per via delle continue battute di Otis sulla sua età avanzata, si offende e i due non si parlano. Ritter, dispiaciuto per la situazione, cercherà di farli riappacificare e, alla fine, ci riuscirà. L'avventura di una notte di Foster con il dottor Shaw nasconde inquietanti risvolti.

UNA DECISIONE MEDITATA Foster dopo l'appuntamento con il dottor Shaw decide di prendere le distanze ma lui. Quest'ultimo fa quindi scattare una denuncia anonima contro di lei dall'ospedale mettendo a rischio la sua carriera. Nel frattempo tutta la caserma si prepara ad affrontare il tuffo polare nel lago Michigan, per un evento di beneficenza.

SPIRITO DI SQUADRA Kidd e Foster decidono di partire con Brett per l'Indiana e trascorrere lì la serata di San Valentino, ma lungo la strada vengono fermate da un signore rimasto in panne col suo trattore. In quel momento un pullmino sbanda e li travolge. Le ragazze si ritrovano a dover soccorrere l'intera squadra di hockey di un liceo. Intanto, alla Cinquantuno, è in corso la gara annuale di chili. I ragazzi sono agguerriti, ma il nome del vincitore sarà una vera sorpresa.