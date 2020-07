Stasera in tv mercoledì 29 luglio 2020, Come sorelle su Canale5: le anticipazioni

29 luglio 2020 a

Stasera, mercoledì 29 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con «Come Sorelle», la serie-fenomeno made in Turkey.

In questa nuova puntata, attesa dai fan, succede che il disastroso incendio scoppiato nella tenuta ha bruciato l’olio che serviva per saldare i debiti. Tutti cercano una soluzione per risolvere il problema: Ipek si reca dallo zio Cemal per chiedergli un prestito, Deren decide di prendersi la colpa al posto del fratello Aras in cambio di una somma di denaro, Sinan offre i suoi risparmi a Ipek, che però rifiuta.

Intanto Okan e i suoi uomini arrivano a Günesli Bahçe per cercare Azra, che con la complicità di Mahir, decide in un primo momento di fuggire, ma poi si consegna a Okan.

Cahide, uscita di prigione, trova lavoro alla tenuta, proprio il giorno in cui Cemal e la vera Çilem arrivano lì per far visita a Ipek.