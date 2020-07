Temptation Island, Antonella Elia: schiaffo al fidanzato Pietro delle Piane "Sei uno str***o"

Resa dei conti al falò: i due potrebbero tornare a casa da single

Antonella Elia e il fidanzato Pietro delle Piane grandi protagonisti della puntata di Temptation Island andata in onda martedì 28 luglio 2020 su Canale5. I due, dopo un acceso confronto al falò, potrebbero tornare a casa da single e questo lo sapremo nella puntata di domani, giovedì 30 luglio.

Al falò di confronto finale, la showgirl vede un video in cui Pietro ammetteva di aver baciato una delle ragazze single nel villaggio dei fidanzati. All'arrivo di Pietro se le dicono in faccia, con Pietro che afferma: "Sei una donna triste". Aveva anche anticipato sulla Elia, "sarà da sola, finirà in una casa di riposo".

Temptation Island, Antonella Elia tradita: Pietro bacia un'altra. E lei si scatena: "Fuori da casa mia". E' finita?

"Sei uno str***o", va giù dritta Antonella che quando guarda i video di Delle Piane che confessa ad Amoruso di aver baciato la single gli tira uno schiaffo.