Stasera in tv 28 luglio, su Rai 1 in seconda serata Codice la vita è digitale. Barbara Carfagna e il 5G

Stasera in tv 28 luglio, su Rai 1 in seconda serata dalle ore 23.35, Codice la vita è digitale. Al centro della trasmissione condotta da Barbara Carfagna, il 5G e la nuova era, quella della simultaneità. Comunicazioni, risposta delle macchine, relazioni anche a grande distanza. Il trasferimento simultaneo dei dati promette di condizionare, cambiare e migliorare la nostra vita. Come la nostra mano risponde con velocità istantanea ai comandi del cervello, così, grazie al 5G, la risposta dei device diventa immediata. Per questo l’importanza della connessione veloce, sia via fibra ottica, che via wireless (senza fili), è cruciale per lo sviluppo del nostro Paese.