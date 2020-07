Temptation Island, Filippo Bisciglia promette: "Sarà una puntata infuocatissima"

28 luglio 2020 a

"Manca veramente poco alla puntata di Temptation Island. Non posso anticiparvi tanto, ma una cosa ve la posso dire. Sarà una puntata non infuocatissima, di più". Parola di Filippo Bisciglia che del seguito reality di Canale 5 è il conduttore. Nella rete ammiraglia del gruppo Mediaset si comincia alle 21.20 per quella che si annuncia davvero come una puntata di fuoco. Cosa accadrà durante i falò? Come finiranno i confronti tra le coppie? E ci sarà qualcuno che ufficializzerà l'inizio di una nuova storia? Il programma entra nel vivo. Già martedì scorso aveva riservato più di una sorpresa, ma ci sono "verdetti" ancora da sciogliere.