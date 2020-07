Stasera in tv 28 luglio, su Cielo il film Il bandito corso: cast e trama

28 luglio 2020 a

a

a

E' Il bandito corso il film in programma stasera in tv, 28 luglio, su Cielo a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una commedia del 2004, realizzata in Francia per la regia di Alain Berberian. Del cast fanno parte nei ruoli principali Jean Reno, Christian Clavier, Caterina Murino. E' la storia del detective Rèmy che va in Corsica perché è alla ricerca dello scomparso Ange Leoni. Una volta giunto sull'isola, però, si accorge che l'uomo è a capo di un temuto gruppo di terroristi. Incontra Lea, la sorella di Ange, ma quel rapporto diventa l'inizio di una interminabile serie di guai.