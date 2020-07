Stasera in tv 28 luglio, su Rai Movie il film drammatico In nome di mia figlia. Cast e trama

28 luglio 2020 a

In nome di mia figlia è il film drammatico proposto stasera in tv, 28 luglio, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Realizzato in Italia nel 2016, vede alla regia Vincent Garenq. Del cast invece fanno parte Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Joseè Croze, Christelle Cornil, Lilas-Rose Gilberti, Emma Besson, Christian Kmiotek, Serge Feuillard, Fred Personne. E' il luglio del 1982 quando André apprende della morte della figlia di 14 anni. E' avvenuta mentre era in vacanza con la madre e il patrigno. L'uomo inizia ad avere sospetti sul decesso, soprattutto per l'atteggiamento del padrino e il referto dell'autopsia. Inizia una lunga lotta per avere giustizia che andrà avanti per 27 anni, diventando l'unica ragione della sua vita.