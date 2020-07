Stasera in tv 28 luglio, su Iris in seconda serata il film Pistole roventi. La trama

28 luglio 2020 a

Il canale Iris continua a proporre i vecchi film western. Stasera in tv, 28 luglio, in seconda serata (a partire dalle ore 23) è in programma Pistole roventi. Realizzato nel 1966 negli Stati Uniti, vede alla regia Earl Bellamy, mentre nel cast figurano Audie Murphy, Joan Staley, Warren Stevens, Edgard Buchanan. Una banda di fuorilegge in una piccola cittadina rapina una banca e rapisce la cantante del saloon. A comandare i malviventi è Drago. Lo sceriffo Chad Lucas forma una squadra per catturare il criminale. Ne fa parte anche il fidanzato di Uvalde, la cantante. Ma c'è anche Lucas, il vice dello sceriffo che però è in combutta con la banda.