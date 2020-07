Stasera in tv 28 luglio, su Iris il film western La frustata. Il cast e la trama

28 luglio 2020 a

La frustata. E' il titolo del film western in programma stasera in tv, 28 luglio, dalle ore 21 su Iris. Realizzato nel 1956 negli Stati Uniti, è un grande classico, con la regia di John Sturges. Nel cast Richard Widmark, Donna Reed, John McIntire, William Campbell. Jim va in Arizona per cercare la salma del padrino, morto con altri compagni di viaggio dopo un assalto degli indiani. Incontra Karil. Lei è alla ricerca delle spoglie del marito, ucciso nella stessa imboscata. Ma non è l'amore che l'ha spinta a intraprendere il viaggio, quanto la voglia di recuperare i soldi che l'uomo aveva con sé.