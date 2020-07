Stasera in tv 28 luglio, su Canale 20 Mediaset il film The Divergent Series: Allegiant. La trama

28 luglio 2020 a

a

a

E' The Divergent Series: Allegiant il film in programma stasera in tv 28 luglio su Canale 20 Medieset, a partire dalle ore 21.12. Pellicola di fantascienza del 2016, realizzata negli Stati Uniti con la regia di Robert Schwentke. Del cast fanno parte Shailene Woodley, Theo James, Zoe Kravit, Miles Teller. La trama: dopo aver distrutto il regime, ora Tris e Quattro devono affrontare un nuovo ordine, forse peggiore del precedente. Sono costretti ad andare oltre le barriere e il mondo che trovano non è migliore. Si rendono conto di aver vissuto in una bolla, un vero e proprio esperimento per cercare di riportare la razza umana alla originaria purezza. Ma ora la Terra è diventata un luogo proibitivo.