Stasera in tv 28 luglio, film su Rete 4: Giù al nord. La trama

E' Giù al nord il film in programma stasera in tv 28 luglio su Rete 4 con inizio alle ore 21.25. Commedia francese del 2008, realizzata con la regia di Dany Boon. Del cast fanno parte Kad Merad, Dany Boon, Michel Galabru, Line Renaud, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin, Guy Lecluyse. La trama: il direttore di un ufficio postale di una cittadina della Francia, vuole essere trasferito sulla costa. Viene accontentato, ma sulla costa del nord e non del sud. Si trova ad affrontare una situazione molto particolare: la città sembra abitata soltanto da contadini rozzi che tra l'altro parlano un dialetto incomprensibile. Riuscirà ad adattarsi o cercherà di fuggire?