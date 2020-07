Stasera in tv 28 luglio, su Canale 5 Temptation Island: prime anticipazioni

28 luglio 2020 a

Stasera in tv 28 luglio su Canale 5 quinta puntata di Temptation Isalnd a partire dalle ore 21.20. Il reality si annuncia ricco di colpi di scena. Lo spiega la stessa produzione con un post sul profilo ufficiale di Instagram, "Attenzione, Attenzione - si legge - questa sera inizieranno i falò di confronto finali! Tutti sintonizzati in prima serata su Canale 5 per la quinta puntata di Temptation Island". Negli ultimi giorni la produzione ha rilasciato alcune brevi anticipazioni. Lo fa anche oggi, pubblicando un video del falò di confronto tra Antonio e Annamaria. Provocatoria la domanda ai follower: "Secondo voi usciranno insieme o separati? C'è solo un modo per scoprirlo". Qui il video pubblicato su Instagram.