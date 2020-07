Stasera in tv 28 luglio Sorelle su Rai1: nessuno crede al suicidio. Lo spot

28 luglio 2020 a

a

a

Grande attesa per la seconda puntata di Sorelle, in programma stasera in tv, 28 luglio, su Rai 1. La rete ammiraglia della televisione di Stato rilancia la fiction con un spot che non solo manda in onda, ma pubblica anche sul suo profilo Facebook. Ovviamente a tenere banco, anche nello spot, è il presunto suicidio di Elena.

Nessuno sembra voler credere che si sia tolta la vita, anche se gli indizi vanno tutti proprio in quella direzione. Sarà Chiara a cercare le prove per dimostrare che la verità è davvero un'altra. L'appuntamento è per le ore 21.25 di stasera 28 luglio.