Samanta Togni, foto in costume da applausi e conto alla rovescia per il rientro in Italia

"Non vedo l'ora di tornare a casa". Lo scrive senza mezzi termini Samanta Togni. E' nel Dubai dove ha accompagnato il marito Mario Russo che aveva impegni di lavoro. L'ex regina di Ballando con le stelle ha approfittato per trascorrere qualche giorno di vacanza, ma ha dovuto fare i conti con il gran caldo che l'ha messa a dura prova. Inoltre, visto che il marito lavora, probabilmente ha dovuto trascorrere parecchio tempo da sola. Il rientro è fissato per il primo agosto. Intanto ha partecipato alla sfida delle foto in bianco e nero e l'ha fatto pubblicando un'immagine davvero particolarmente bella.