Stasera in tv 28 luglio, su Rai 3 torna Bodyguard: le anticipazioni sulle puntate

Stasera in tv 28 luglio su Rai 3, dalle ore 21.20, torna Bodyguard. Sono previsti due episodi. Nel primo David Budd si ritrova sotto ulteriori pressioni per cercare di tenere al sicuro la casa di Julia Montague. Il segretario di Stato nonostante le minacce non frena le proprie ambizioni politiche: il suo disegno di legge antiterrorismo fa un altro passo avanti. I due sono sempre più affiatati, ma lei resta vittima di un attentato: è gravissima.

Nel secondo episodio la polizia riprende il controllo delle indagini sugli attacchi dei terroristi. David viene interrogato dagli investigatori, fatica a razionalizzare quanto è accaduto. Nel momento peggiore viene aiutato da Vicky, l'ex moglie da cui è sparato, e decide di svolgere un ruolo attivo nelle indagini.