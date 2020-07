Stasera in tv 28 luglio, su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: due episodi. Le anticipazioni

28 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 28 luglio su Rai 2 doppia puntata della serie Squadra Speciale Cobra 11. Si comincia alle ore 21.45 e si va avanti sino alle 23.30. I titoli dei due episodi previsti dal palinsesto: Tra la vita e la morte e Capolinea. Nel primo episodio Semir rimane gravemente ferito per un incidente nel corso dell'inseguimento di un sequestratore: finisce in coma. La ricerca della bambina rapita si rivela più complicata del previsto. Nella seconda puntata Semir e Paul scortano il macchinista di un treno, ritenuto responsabile di un incidente ferroviario, a un’udienza segreta. Uomini armati prendono in ostaggio il distretto, per scoprire la rotta della scorta. Gli ispettori si trovano sotto attacco e devono proteggere il macchinista. Gli uomini armati sono parenti delle vittime dell’incidente ferroviario.