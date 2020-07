Stasera in tv 28 luglio su Rai 1 torna Sorelle: anticipazioni sulla puntata

28 luglio 2020 a

Stasera in tv 28 luglio, in prima serata su Rai 1 torna Sorelle. Inizio alle 21.25. E' il secondo appuntamento con la fiction con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Loretta Goggi. Cosa accade nella puntata di questa sera? Si riparte dal ritrovamento del cadavere nel fiume. Si tratta di quello di Elena. Chiara non riesce a comprendere come la sorella possa aver fatto una fine simile. L'ipotesi è quella del suicidio, ma lei non ci crede affatto, nonostante tutti gli indizi vadano in quella direzione. Ad aiutarla nella ricerca della verità c'è Daniele, suo collaboratore ma da sempre innamorato di lei. Riusciranno a svelare il mistero?