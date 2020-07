UnoMattina Estate, truffe ai cittadini: l'ultimo sistema è il Vishing. Ecco come funziona

28 luglio 2020 a

UnoMattina Estate anche oggi 28 luglio apre di fatto in tv il palinsesto di Rai 1. Barbara Capponi e Alessandro Baracchini partiranno come al solito dalle notizie di giornata per poi spaziare sui servizi preparati su temi di attualità e sugli argomenti più ricorrenti in questo periodo. Si comincia alle 7.10.

Intanto ha molto colpito i telespettatori l'approfondimento della puntata del 27 luglio sul Vishing. Altro non è che l'ultimo metodo di truffa messo a punto per beffare i cittadini e portar via loro dei soldi. In pratica i truffatori simulano una telefonata dalla banca e poi applicano il loro metodo. E' stato Riccardo Croce, commissario capo della Polizia Postale, a spiegare cosa avviene in realtà.