Stasera in tv 27 luglio su Canale 20 Mediaset il film Ninja Assassin: la trama

Stasera in tv 27 luglio in seconda serata a partire dalle ore 23.10, su Canale 20 Mediaset è in programma il film Ninja Assassin. Pellicola del 2009 realizzata negli Stati Uniti per la regia di James McTeigue. Nel cast Naomie Harris, Randall Duk Kim, Rain, Sung Kang, Rick Yune, Sho Kosugi, Ben Miles, Guido FÖhrweißer, Togo Igawa, Stephen Marcus. La trama: raccolto nelle strade da bambino, Raizo è stato cresciuto nel segreto e potente clan Ozunu, una setta di assassini comandata dallo spietato Takeshi. Il ragazzo è diventato un killer perfettamente addestrato, ma entra in crisi quando il clan condanna a morte un suo amico. Con l'aiuto di un agente dell'Europol prepara la vendetta.