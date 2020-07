Georgina, pigiama party e gita in barca per festeggiare lo scudetto di Ronaldo

27 luglio 2020 a

a

a

Un pigiama party e poi una giornata in barca. Così Georgina Rodriguez, lady CR7, ha festeggiato il secondo Scudetto di Ronaldo con la Juventus. E la sua compagna, in odore di matrimonio, lo ha celebrato su Instagram. "Il migliore dell'universo" scrive Georgina su Instagram, "non ci sono parole per la tua dedizione, i tuoi sacrifici, anno dopo anno, ogni ora al giorno". E poi, a corredo di una foto in cui tutti i figli dormono, un dolce "siamo orgogliosi di te" riferito a CR7. Sulle stories invece mette in bella mostra le sue gambe in barca: giornata di tuffi in acqua per Georgina.