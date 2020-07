Stasera in tv 27 luglio, su Rai 4 in seconda serata il film Resident Evil: Extinction. La trama

27 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 27 luglio su Rai 4 in seconda serata subito dopo la mezzanotte (quindi palinsesto del 28) è in programma il film Resident Evil: Extinction. Genere horror-fantascienza, la pellicola è del 2007, realizzata tra Stati Uniti e Gran Bretagna. La regia è di Russell Mulcahy e del cast fanno parte Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen, Mike Epps, Spencer Locke, Ashanti, Gary Hudson. La trama: Alice si aggrega ad alcuni sopravvissuti. La destinazione è una zona incontaminata dell'Alaska, ma il gruppo ha i soliti morti viventi alle calcagna. E uno scienziato pazzo cerca anche di catturare Alice per i suoi esperimenti con il virus.