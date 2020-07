Stasera in tv 27 luglio, su Rai Movie il film I sette del Texas: la trama

27 luglio 2020 a

I sette del Texas è il film in programma stasera in tv 27 luglio in seconda serata su Rai Movie, inizio alle ore 23. Film western del 1964, realizzato in Italia. La regia è di Joaquín Luis Romero Marchent. Gli attori protagonisti sono Paul Piaget, Robert Hundar, Fernando Sancho. E' la storia di un ricco proprietario terriero del Texas che si fa scortare in un viaggio pericoloso per salvare la propria consorte. La carovana, però, deve affrontare la minaccia degli indiani con tutte le conseguenze del caso e gli inevitabili combattimenti. La pellicola è stata omaggiata nel 2007 alla Mostra internazionale del cinema di Venezia.