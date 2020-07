Laura Chiatti, frase d'amore e lato B da urlo in bella mostra in spiaggia

27 luglio 2020 a

Una frase d'amore e il lato B in bella mostra. Laura Chiatti si gode un po' di relax tenendo d'occhio i suoi figli - nello sfondo della foto - e non dimenticando un tocco sexy.

L'attrice, stesa su un lettino, immortala le sue forme mandando in visibilio i suoi fan (su Instragram vanta oltre un milione di followers) anche se qualcuno ha da obiettare per il testo scritto ("L’amore è la più saggia delle follie, un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire") in relazione al lato B messo in primo piano. L'attrice magionese ha da poco festeggiato il compleanno: a metà luglio ha infatti compiuto 38 anni.