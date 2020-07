Stasera in tv 27 luglio, in seconda serata su Iris c'è il film The breakfast club. La trama

27 luglio 2020 a

a

a

E' The breakfast club il film in programma in seconda serata stasera in tv, 27 luglio, su Iris. L'inizio è previsto alle ore 23.45. Si tratta di una commedia realizzata negli Stati Uniti del 1985, la regia è a cura di John Hughes e del cast fanno parte Emlio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy, Paul Gleason, John Kapelos. La pellicola cerca di descrivere i sogni e le paure dei giovanissimi. Cinque ragazzi sono costretti a trascorrere un intero sabato in biblioteca e tra l'altro controllati da un insegnante. E' l'occasione per fare amicizia e confidarsi i rispettivi malesseri.