Stasera in tv 27 luglio, su Rete 4 in seconda serata DonnAvventura

DonnAvventura Italia. Appuntamento stasera in tv 27 luglio su Rete 4 nella notte a partire dalle 00.50 (dunque palinsesto del 28 luglio). Le giovani protagoniste vanno alla scoperta della nostra Italia, un paese meraviglioso, che oltre alle bellezze da tutti conosciute, ne nasconde altre meno note ma altrettanto affascinanti e assolutamente da non perdere. Le splendide ragazze che partecipano alla spedizione hanno quindi la possibilità di guardare il Belpaese senza veli e di raccontare ai telespettatori le loro emozioni. Un viaggio ancora più importante in un periodo come quello attuale, in cui l'Italia cerca di ripartire dopo il dramma dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.