Stasera in tv 27 luglio film in seconda serata su Italia 1: Final destination 5. La trama

Final destination 5. E' il titolo del film stasera in tv 27 luglio su Italia 1, inizio alle 00.10 (e quindi di fatto palinsesto del 28 luglio). Genere horror, realizzato nel 2011 negli Stati Uniti per la regia di Steven Quale. Gli attori principali del cast sono Nicholas D'Agosto, Emma Bell, David Koechner, Tony Todd, Courtney B. Vance, Jacqueline MacInnes Wood, P.J. Byrne, Arlen Escarpeta, Miles Fisher, Ellen Wroe. La trama. Un giovane ha una premonizione: un ponte sta per crollare, moriranno lui e tante altre persone. L'incubo diventa realtà ma l'uomo riesce a salvarsi insieme alla fidanzata e ad altre persone. Nessuno, però, sembra potersi opporre ai piani della morte.