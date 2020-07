Stasera in tv 27 luglio, su Canale 5 in seconda serata il film Sud. Cast e trama

27 luglio 2020 a

E' Sud il film in programma stasera in tv, 27 luglio, in seconda serata su Canale 5 a partire dalle ore 23.20. Genere drammatico, realizzato in Italia nel 1993, il film vede alla regia Gabriele Salvatores. Cast importante: Silvio Orlando, Francesca Neri, Antonio Catania, Marco Manchisi, Mussie Ighezu, Gigio Alberti, Claudio Bisio, Renato Carpentieri, Antonio Petrocelli e Massimo Piparo. La trama: un gruppo di disoccupati occupa per protesta il seggio elettorale di un piccolo paese dell'Italia del Sud. Ma i quattro capiscono subito di essersi infilati in una difficile situazione.