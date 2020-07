Stasera in tv 27 luglio, in seconda serata su Rai 2 c'è Un caso di coscienza: la trama

27 luglio 2020 a

Stasera in tv 27 luglio su Rai 2 in seconda serata torna la serie Un caso di coscienza. E' in programma a partire dalle ore 23.30 il primo episodio della quinta stagione dal titolo Doppia verità. Durante la notte un aereo atterra su una pista in disuso ormai da anni. Il velivolo è misterioso. Alcuni bidoni vengono scaricati e immediatamente trasferiti a bordo di camion. Alla strana scena, però, assistono per caso due testimoni. Un altro caso complesso per l'avvocato Rocco Tasca (Sebastiano Somma). Che cosa contengono i bidoni? Dove li stanno portando i camion? E come mai l'aereo è atterrato proprio su quella pista?