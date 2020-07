Anticipazioni Beautiful su Canale5: Liam, drogato da Thomas, va a letto con Steffy

27 luglio 2020 a

Settimana ricca di colpi di scena nella soap opera Beautiful in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 13,40. Le anticipazioni: Thomas approfitta di una giornata a casa di Steffy per attuare il suo diabolico piano, versa infatti qualcosa nel bicchiere di Liam. Il Forrester si è procurato della droga da Vinni, vecchio amico e spacciatore personale del ragazzo, e ora ha intenzione di portare a compimento il suo piano per mettere in cattiva luce lo Spencer. Poco dopo lo Spencer inizia a comportarsi in modo esuberante nei confronti di Hope e la ragazza sembra infastidita e offesa dall’atteggiamento festaiolo e superficiale dell’ex sotto gli effetti della droga. Nella puntata di mercoledì vedremo Liam che si sveglia nello stesso letto di Steffy: ha mal di testa e sembra chiaro che abbia fatto l'amore con la Forrester, raggiante. Liam così confessa il tradimento a Hope mentre Thomas coinvolge il figlio Douglas per convincere Hope ad accettare l'anello di fidanzamento. Nella puntata di venerdì Steffy racconta al padre quanto accaduto con Liam mentre lo Spencer inizia seriamente a sospettare di essere stato drogato e punta il dito contro il Forrester.