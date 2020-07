Grande Fratello Vip, la contessa vuole 100mila euro e il bagno privato

27 luglio 2020 a

a

a

La contessa Patrizia De Blanck potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, il cui inizio è previsto a settembre. L'ostacolo è la richiesta economica avanzata dalla stessa contessa. Come svela il Settimanale Nuovo vorrebbe 100mila euro. Non è tutto, De Blanck chiede anche un bagno privato. I produttori sono convinti che sarebbe un'ottima concorrente e quindi stanno pensando di accontentarla. Ma la contessa non è ancora certa. Da sempre si considera la contessa del popolo e partecipare al programma in cambio di un compenso così alto e di un bagno privato potrebbe farla sembrare una privilegiata. La trattativa continua. A presentare Grande Fratello Vip sarà ancora Alfonso Signorini.