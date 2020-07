Stasera in tv 27 luglio, su Rai 1 in seconda serata Sette Storie: Monica Maggioni e i migranti

27 luglio 2020 a

Stasera in tv 27 luglio, su Rai 1 torna Sette Storie, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni. Inizio alle 23.40. La quinta puntata racconta le ferite fisiche e psicologiche dei giovani migranti costretti dalla vita ad affrontare il viaggio verso l'Europa e la speranza di un futuro migliore che spesso purtroppo viene tradita. Si nascondono nei tir in partenza da Patrasso oppure attraversano i boschi tra la Bosnia e Trieste. Viaggi di sofferenza, in cui corrono forti rischi. Immagini, testimonianze, storie accendono i riflettori su una realtà sempre più drammatica, spesso diventata una vera e propria guerra tra poveri.