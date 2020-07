Scudetto Juventus, due speciali in tv su Sky: i gol, le immagini più belle e le interviste

27 luglio 2020 a

La Juventus ha vinto un altro scudetto, il numero 36 della sua storia. Per celebrare i bianconeri, Sky Sport manda in onda alcuni speciali, a partire da “Nove volte Juve: stagione 2019-2020”, la cavalcata inarrestabile della squadra di Sarri verso il nono scudetto consecutivo ripercorsa attraverso i remix delle partite più belle. In onda oggi, lunedì 27 luglio alle 11.30, 16.15 e alle 21.00 su Sky Sport Serie A.

Appuntamento anche con “Nove volte Juve: 2011-2020”, il racconto dei 9 scudetti consecutivi della Juve attraverso i gol, le immagini più belle e le interviste più significative delle ultime nove stagioni bianconere. In onda oggi su Sky Sport Serie A alle 12.30 e alle 22.00.