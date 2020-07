Stasera in tv, 27 luglio, puntata speciale con il meglio di "Made in Sud" su Rai2

27 luglio 2020 a

Stasera in tv, 27 luglio, su Rai2 va in onda la puntata speciale di "Made in Sud" con "Il meglio di..." in cui il pubblico potrà rivedere i momenti più divertenti della decima edizione. Appuntamento a partire dalle 21,20.

I due conduttori, Stefano De Martino e Fatima Trotta – insieme a Biagio Izzo – accompagneranno i telespettatori tra gag e sketch divertenti. Presenti anche gli ospiti speciali di questa edizione: Lello Arena e Sal Da Vinci, oltre ai tantissimi i comici che durante questa edizione hanno divertito il pubblico a casa