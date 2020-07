Elisabetta Gregoraci, ecco chi è la conduttrice di Battiti Live: lavoro, amori, passioni

27 luglio 2020 a

A fianco di Alan Palmieri, nella conduzione di Battiti Live c'è Elisabetta Gregoraci. Conosciamola meglio, nonostante sia un volto ormai noto dello showbiz. Nata a Soverato (Catanzaro) l'8 febbraio del 1980 (quindi quarantenne). Già modella, showgirl e conduttrice televisiva. Prima Miss Calabria, poi il 24esimo posto e il titolo di Miss Sorriso a Miss Italia nel 1997. Inizia come modella e sfila per alcune grandi firme, ma viene notata soprattutto quando partecipa a Ciao Darwin 5 facendo parte della squadra delle veline e scontrandosi con le intellettuali. Partecipa come comparsa ad alcune fiction Rai, poi nel 2005 il reality show Ritorno al presente. Continua ad alternare il lavoro di modella a quello di valletta e conduttrice, ma posa anche per Playboy ottenendo un notevole successo. E' l'estate del 2006 quando finisce nella cronaca perché presente nelle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta Vallettopoli. Viene allontanata della Rai, ma entra nel giro delle reti Mediaset. Continua ad essere protagonista di programmi tv e fiction, fino al rientro in Rai come ospite fissa di Made in Sud. La vita privata. Nel 2006 la Gregoraci si lega sentimentalmente all'imprenditore Flavio Briatore (allora direttore generale della Renault in Formula 1). Si sposano il 14 giugno 2008 e il 18 marzo 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due hanno firmato la separazione consensuale. Dopo la fine del matrimonio le è stata attribuita una relazione con Francesco Bertuzzi, mai confermata. E' finita al centro delle inchieste giudiziarie con una accusa di concussione sessuale (fascicolo archiviato) ed è stata indagata nel 2010, insieme al marito Briatore, per presunti reati fiscali.