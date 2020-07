Alan Palmieri, ecco chi è il conduttore di Battiti Live: lavoro, amore, passioni

27 luglio 2020 a

Alan Palmieri, insieme a Elisabetta Gregoraci, è il presentatore e conduttore di Battiti Live, la trasmissione di musica in onda su Italia 1 dal 27 luglio. Ma chi è Alan Palmieri? E' nato l'11 febbraio 1975 in Svizzera, ma ha trascorso la sua infanzia in Puglia. E' in radio che inizia la sua carriera, poi la personalità e la competenza gli consentono di arrivare in televisione, fino a diventare direttore artistico e conduttore di Battiti Live. Alle spalle, come detto, una importante carriera radiofonica: Radio 105, Rtl 102.5, Radionorba. Palmieri è sposato con Caterina, compagna che gli ha dato anche la gioia della paternità. Oltre alla famiglia e ovviamente alla musica, ha anche un'altra grande passione che è quella per i cani.