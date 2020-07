Stasera in tv 27 luglio, su Canale 20 Mediaset il film Il luogo delle ombre: trama e cast

27 luglio 2020 a

E' Il luogo delle ombre il film in programma stasera in tv 27 luglio su Canale 20 Mediaset a partire dalle ore 21.15. Thriller del 2013 realizzato negli Stati Uniti con la regia di Stephen Sommers. Del cast fanno parte Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Ashley Sommers, Leonor Varela, Laurel Harris, Melissa Ordway, Gugu Mbatha-Raw, Shuler Hensley, Nico Tortorella, Matthew Page, Kyle McKeever. In California, nel fast food di una piccola città nel deserto, un cuoco ha un dono: vede ombre, anime perse silenziose che cercano di comunicare con lui. Vogliono giustizia e forniscono indizi utili a risolvere crimini o prevenirne altri. Con l'arrivo sul posto di un uomo misterioso, però, le visioni cambiano: le ombre diventano sinistre.