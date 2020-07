Stasera in tv 27 luglio, su Italia 1 Battiti Live: la musica protagonista dell'estate. Tutti i cantanti

27 luglio 2020 a

Battiti Live riparte stasera in tv 27 luglio dalle ore 21.15 su Italia 1. Sul palco celebri artisti della musica italiana da Alessandra Amoroso a Boomdabash; da Diodato a Elettra Lamborghini; da Elodie a Gigi D’Alessio; da Irama a Takagi&Ketra. E ancora: Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga, Aiello, Piero Pelù e Fabrizio Moro. Kermesse presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Per le reti Mediaset è l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale con sei prime serate. Unica scenografia il Castello Aragonese di Otranto, ma la manifestazione manterrà la sua identità itinerante: 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno "on the road" e precisamente ad Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Saranno inoltre coinvolte altre località: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. L’attrice e webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico che seguirà lo show in spiaggia, di interagire con gli artisti sul palco.