Stasera in tv 27 luglio, su Canale 5 il film Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni. Cast e trama

Una moglie bellissima è il titolo del film in programma stasera in tv, 27 luglio, su Canale 5 con inizio alle ore 21.20. Commedia italiana del 2007, vede alla regia Leonardo Pieraccioni e del cast oltre allo stesso Pieraccioni fanno parte Laura Torrisi, Gabriel Garko, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Francesco Guccini, Tony Sperandeo, Chiara Francini, Carlo Pistarino, Paolo Lombardi. Il film racconta la storia di Mariano Stoppani, un fruttarolo toscano che ha sposato la bellissima Miranda. Ma un giorno la donna al mercato viene notata da un famoso fotografo che le propone di posare per un calendario. Dopo il rifiuto iniziale Mariano e Miranda iniziano a pensare che il compenso potrebbe essere importante per il loro futuro.