Stasera in tv 27 luglio, su Rai 1 Il giovane Montalbano: La transazione. Trama e cast

Stasera in tv 27 luglio su Rai 1 torna Il giovane Montalbano a partire dalle ore 21.25. E' in programma l'episodio La transazione. La trama: Livia e Salvo hanno deciso di prendersi una riflessione e sono trascorsi tre mesi. Ma la riflessione si è trasformata in distacco e silenzi. Lui non ha mai chiamato lei e ovviamente viceversa. Il rischio è che alla fine salti tutto. E ora anche Augello è diventato meno ottimista sulla possibilità che Montalbano riesca a recuperare la sua storia con la ragazza di Genova e vorrebbe presentargli alcune amiche della sua fidanzata. Salvo, però, è molto malinconico e persino Adelina si accorge che non ha più appetito, al punto di arrivare a preparargli gli arancini nella speranza di farlo stare meglio. Nel cast Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone e Sarah Felberbaum.