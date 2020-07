Stasera in tv 26 luglio, su Rete 4 in seconda serata il film Impact Earth: la trama

26 luglio 2020 a

Si intitola Impact Earth il film in pogramma stasera in tv 26 luglio in seconda serata su Rete 4 a partire dalle ore 00.12 (quindi palinsesto del 27 luglio in realtà). Pellicola di azione del 2015, prodotta negli Stati Uniti, che vede alla regia Rex Piano. Tra gli attori principali, invece, figurano Caitlin Carver, Brooke Langton, Bernard Curry, Lew Temple, Tom Berenger. E' la storia di un ex studioso della Nasa che scopre la possibile collisione di asteroidi con la terra. Nessuno gli crede, ma lui con grande coraggio farà comunque di tutto per cercare di evitare quella che per il pianeta sarebbe una vera e propria catastrofe.