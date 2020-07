Stasera in tv 26 luglio, in seconda serata su Iris c'è L'amore tradotto: cast e trama

26 luglio 2020 a

E' Lost in translation - L'amore tradotto, il film in programma stasera in tv, 26 luglio, in seconda serata su Iris. L'inizio è previsto per le ore 23.18. Film americano del 2003 per la regia di Sofia Coppola. Gli attori principali sono Bill Murray, Scarlett Johansson, Anna Faris, Giovanni Ribisi. La trama. Un cinquantenne attore americano va a Tokyo per girare alcuni spot pubblicitari, qui conosce una donna del suo stesso Paese, moglie di un fotografo. Entrambi molto annoiati e smarriti in una cultura estranea, allacciano una amicizia particolare, ricca di complicità e di allusioni, ma comunque priva di rapporti sessuali.