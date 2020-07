Stasera in tv 26 luglio, su Cielo c'è il film Extortion: la trama

26 luglio 2020 a

E' Extortion il film in programma stasera in tv, 26 luglio, su Cielo. Inizio alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola drammatica del 2017, realizzata tra gli Stati Uniti e Puerto Rico. La regia è di Phil Volken, mentre del cast fanno parte Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi, Danny Glover. La famiglia di un medico di successo è in vacanza nei Caraibi. L'uomo è con moglie e figlio e noleggia un motoscafo. L'imbarcazione, però, va in avaria e la famiglia resta bloccata su un'isola. Quando tutto sembra perduto un pescatore offre loro la salvezza. Ma il prezzo da pagare è davvero molto caro.