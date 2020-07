Stasera in tv 26 luglio, su Cielo in seconda serata il film Le novizie: la trama

26 luglio 2020 a

Stasera in tv 26 luglio, in seconda serata su Cielo, a partire dalle ore 23.10, è in programma il film Le Novizie. Si tratta di una commedia francese del 1970 per la regia di Guy Casaril. Il cast è d'eccezione con Brigitte Bardot, Annie Girardot, Noel Roquevert, Jacques Jouanneau. La giovane e bella suora Agnes decide di andare in spiaggia per fare una nuotata. Ma quando trova vestiti e una motocicletta abbandonata, sceglie di fuggire via per dedicarsi all'avventura e fare nuove esperienze. Conosce una prostituta pronta ad ospitarla e tra le due donne nasce immediatamente una bella e particolare amicizia.