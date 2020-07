Stasera in tv 26 luglio, su Rai Movie in seconda serata c'è Made in China napoletano

26 luglio 2020 a

Made in China napoletano è il film che stasera in tv, 26 luglio, propone Rai Movie a partire dalle ore 22.50. Si tratta di una commedia, realizzata in Italia nel 2017. La regia è di Simone Schettino e del cast oltre allo stesso Schettino fanno parte Tosca D'Aquino, Benedetto Casillo, Fabio Gravina, Maurizio Mattioli. La trama. Vittorio è un giocattolaio di Napoli sommerso dai debiti. E' schiacciato dalla concorrenza di un cinese che gli ha portato via numerosi clienti. Vittorio si convince che può prendersi la rivincita svuotando la sua cassaforte. Ma durante il colpo cade e finisce in coma per quattro anni. Quando si sveglia molte cose sono ormai cambiate.