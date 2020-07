Stasera in tv 26 luglio, su Rai Movie il film Gomorroide: la trama

26 luglio 2020 a

E' Gomorroide il film in programma stasera in tv, 26 luglio, su Rai Movie a partire dalle 21.10. Realizzato in Italia nel 2017, vede alla regia Domenico Manfredi, Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e i tre fanno anche parte del cast. Si tratta di una commedia. La trama: la Camorra è in crisi a causa di un grande fenomeno mediatico, Gomorroide. Si tratta di un telefilm comico e molto divertente che prende in giro proprio la Camorra e che piace ai telespettatori. Ma un giorno i tre attori della fortunata serie si vedono recapitare una busta. E quando la aprono diverse cose per loro sono inevitabilmente destinate a cambiare.