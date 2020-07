Mick Jagger, festa segreta in Toscana per i 77 anni. Gli auguri di Vasco Rossi

Marianna Castelli 26 luglio 2020 a

Compie 77 anni Mick Jagger, leader dei Rolling Stones. Sir Michael Philip Jagger, infatti, è nato a Dartford, nel Regno Unito, il 26 luglio del 1943. Festa italiana e per la precisione toscana per quello che è considerato uno dei più importanti artisti della storia rock di tutti i tempi. Sta trascorrendo le sue vacanze nel comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. E' in una villa della tenuta Ornellaia di proprietà della famiglia dei Conti della Gherardesca a cui Jagger è legato da profonda amicizia. Stando alle indiscrezioni potrebbe festeggiare proprio nel castello dei della Gherardesca. In ogni caso massimo riserbo sulla "segretissima serata". Pioggia di auguri sui social a partire dagli altri componenti dei Rolling Stones fino ad arrivare allo scatenato Vasco Rossi: "Il mio supereroe è Mick Jagger, chiaro! L'unico che sa giocare con tutto... il sesso, la gente, la sua voce... il suo corpo... Buon 77-esimo!!!".